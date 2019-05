Rasmus Rändvee: Soome muusikaturg on nagu Hollywood

"Minu vana-kallis bänd nimega Facelift Deer oli selline püha ingliskeelne projekt, mida me ilmselt ei oleks kunagi tõlkima hakanud, sest meil olid teised plaanid ja teised ambitsioonid," ütles Rändvee Raadio 2 hommikuprogrammis, kuid tõdes, et eestikeelne muusika oli tema jaoks alati variant.

Laulul ''Kas süda veel lööb?" olid Rändvee sõnul ka ingliskeelsed sõnad, aga eestikeelsed meeldisid muusikule rohkem. Uue loo salvestas Rändvee Helsingis, kuigi käis läbi ka Londoni ja Eesti stuudiod. "Ma proovisin selle laulu kontekstis kirjutada hästi erinevate inimestega. Selge oli, et jube raske on kirjutada tänapäeval üksi kurva geeniuse laulu, sest jube palju pille ja produktsiooni tuleb osata," ütles Rändvee.

Soome kasuks otsustas Rändvee, sest seal on tema hinnangul väga arenenud muusikamaailm. "Mitte, et Eesti oleks mittearenenud, aga samamoodi nagu neil on saanud kauem Jenkki nätsu osta, samamoodi on muusikaga ka," ütles Rändvee, et Soome on Eestist produtsentide mõttes ajast ees. Rändvee lisas, et Eestis on tipptegijaid küll, aga nende juurde on lihtsalt raske aega saada. Rändvee ise proovis uue singli eel koostööd Ewert Sundjaga, Raul Ojamaaga ning Bert Prikenfeldiga.

Rändvee ütles, et Soomes pole eestlasena lihtne läbi lüüa, sest kogu muusikatööstus on nii erinev. "Soome on ikka megakarm muusikaturg ja kohati naljakas on Eestist minna sinna sellise maamehena sõidad hobusega suurde linna," arutles Rändvee.

Rändvee lisas, et on käinud Soomes maad kuulamas ja tema loomingut on ka mõnes sealses raadiojaamas mängitud. "Aga seal on väga kallis esimest katset teha. Siin ma saan teile külla tulla, et toon hea naeratuse ja käepigistuse, seal on raadiod välismaalastele mõnes mõttes tasulised, kui sa tahad saatesse minna ja mängitud saada. Ta on sinna Hollywoodi poole rohkem," tõdes Rändvee.