Elton Johniga kohtunud Ingrid Peek: nagu kõikidel staaridel, olid tal erilised nõudmised

Elton John käis Eestis 22. juulil 2001. aastal ning oli üks esimesi maailmakuulsaid staare, kellega Peegil õnnestus kohtuda. Peek töötas toona kontserdikorraldaja BDG pressiinimesena. "Ma tuletaksin meelde, et 20 aastat tagasi oli Eesti kontserditurg täiesti teistsugune. Iga lääne gigantse staari siiasaabumine oligi suursündmus," ütles Peek Raadio 2 hommikuprogrammis, et nüüd käib Eestis igal aastal mitmeid nimekaid artiste.

Elton Johni Eestisse toomine oli Peegi sõnul jackpot. "Ta oli väga tore, ta oli tõesti sümpaatne inimene. Tal olid, nagu kõikidel staaridel, erilised nõudmised. Sellest sai vorpida toredaid uudiseid, mida staarid lava taha tahavad," ütles Peek, et midagi ekstraordinaarset John tegelikult ei tahtnud.

Enne kontserti kohtusid Elton Johniga lava taga toonane peaminister Mart Laar, kultuuriminister Signe Kivi ja linnapea Tõnis Palts. "Eltoni puhul oli kõige toredam see, et ta surus kõigil kätt ja tutvustas siis, et hi, I'm Elton," meenutas Peek, et muusik oli väga sõbralik ja tore.

Peek lisas, et Eltoni pärand lääne popmuusikasse on märkimisväärne. "Elton karakterina, nähtusena, stiiliikooni, suurepärase muusiku ja laulukirjutajana on täielik fenomen, keda tasub vaadata. Minu meelest on äge, et ta ei ole ära kustunud. Ta on endiselt särav, möllab ringi, naljaprillid peas," kirjeldas Peek.

Eesti kinodes saab peagi näha ka maailma raputavat Elton Johni eluloofilmi "Rocketman", mida Peek kõigil vaadata soovitab. "See on väga-väga kihvt ülevaade," kiitis ta.