Raadio 2 suveprogramm: hommikuid hakkab juhtima Robin Juhkental

Käesoleva nädalaga lõpetavad hooaja mitmed Raadio 2 saated, et võtta puhkust ja anda ruumi suvistele uutele sarjadele ja tegijatele.

Juba esmaspäevast liitub Bert Järvetiga R2 hommikuprogrammis Robin Juhkental, kelle juhitav "Suvehommik" alustab pärast jaanipäeva. Pärastlõunase "Suveraadio" rohked erineva taustaga saatekülalised lahkavad kunsti ja kultuuri selle kõigis vormides, saatejuhiks on Artur Kamberg. Argipäeviti kell 15-16 on uue saatena kavas "R2 Hitid", mis pakub suviseks kaaslaseks juba kullaprooviga popmuusikat. Sellele järgneb "Suvedraiv", kus päikeselist muusikat mängivad Eisi Mäeots ja Pille-Riin Tammela. Kuu lõpus võtab stuudios koha sisse Marta Püssa, et mängida ette lõppeva kuu suurimad raadiohitid saates "R2 Top 20".

Teisipäevase õhtuse vööndi suviseks avasaateks saab "Yasmin ja Kapa", milles kõlab kaasaegne piirideta tänavamuusika. Mullune populaarne pop-up saade "Kuumalaine" teeb comebacki laupäeviti kell 13, saatejuhtideks on vabariigi säravaimad sireenid, kes mängivad oma hetke lemmikmuusikat. Isiklikud kuumad pleilistid on selle tarvis valmis sättinud Elina Born, Inga, Maian jpt.

Armastatud saated "Soulmate" ja "Popikroonikad" ühinevad aasta kaunimaks ajaks suviseid rütme pakkuvas sarjas "Sander ja Johanna", mis R2 eetris on laupäeviti kell 15 – 17. Peale seda jõuab kuulajateni veel üks uus saade – "Frotee raadio", kus saatejuhtideks Martin Jõela ja Erki Pruul ning plaadimängijatel suvised briisid yacht-rockist idealpopini.

Sel pühapäeval kell 12 on veel tavapärases koosseisus eetris "Olukorrast riigis". Suvel istuvad Ahto Lobjaka toolile erinevad analüütikud, ajakirjanikud ja poliitika kommentaatorid, et koos Andrus Karnauga juhtida üht Eesti vanimat ja populaarseimat arvamussaadet. Esimesed külalised on ajakirjanikud Kärt Anvelt, Kristjan Pruul ja Vilja Kiisler. Ahto Lobjakas liitub Andrus Karnauga 9. augusti erisaates Arvamusfestivalilt ning tema välispoliitiline autorisaade "Achtung! Lobajaks" naaseb R2 programmi sügisel.

Kogu suve jooksul liigub Raadio 2 ülekandebuss mööda Eesti festivale: juunis Luige Nokal ja Sweet Spot Festivalil, juulis Orissaare elektroonilise muusika festivalil I Land Sound ja augustis Intsikurmu festivalil Põlvas ning Eesti Hip Hop festivalil Elvas. Rasvaselt tasub kalendrisse märkida ka 30. august, kui toimub R2 bändisärgipäev.