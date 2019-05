Johannes Tralla sõnas "Terevisioonis", et mootorrattaload on tal olnud juba umbes kuus aastat. "Osaliselt on see ka minu Brüsseli operaatori teene, kes tilgutas selle viimase piisa minu mootorratturiks saamise karikasse, tema sõitis sellise podiseva Harley-Davidsoniga ja siis tegin mina endale ka load," kinnitas ta.

"Sel suvel sõidan ma umbes kaks korda rohkem kilomeetreid kui oma senise elu jooksul kokku sõitnud," avas Tralla veidi oma 1. juunil algavat üle-euroopalist rännakut. "Me teeme selle reisi kahes osas, lihtsalt seepärast, et muidu võib-olla lapsed vahepeal unustaksid ära, millised nende issid on," ütles ta ja tõi välja, et esimese reisi proovivad nad lõpetada jaanipäevaks, mille jooksul läbivad kuus riiki, ning pärast Arvamusfestivali lõppu 10. augustil võtavad ette veel kuus riiki. "Eesmärk on tagasi jõuda kooliaasta alguseks."

"Selle sõidu eesmärk on lisaks sellele, et maitsta, kuidas erineb Poola vorst Ungari vorstist, ka see, et saada aru, kuhu on läinud Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi raha," sõnas ta ja nentis, et nad on välja valinud hunniku projekte. "Mõned neist erakordselt suured, näiteks 2-miljardiline tee- ja tunneliprojekt Põhja-Kreekas, mõned ka sellised natukene kummalised ja küsitavad, nagu näiteks vahva plastmassist kindlus ühes toredas Ida-Euroopa riigis."

"Ma tahaksin tegelikult näha seda, kuidas see sama suur Euroopa projekt, mis on väga palju rikkust toonud vaesematesse riikidesse, kuidas tegelikult on see identiteeti muutunud, kas inimesed tunnevad ennast eurooplastena ning kas nad on osa saanud sellest rikkusest," kinnitas Johannes Tralla ja rõhutas, et saate käigus soovivad nad saada inimestelt teada, kas nad päriselt armastavad Euroopa Liitu või mitte. "Üks asi on sellest lugeda ajalehes ja veeta aega mõnusates telestuudiotes poliitikutega vesteldes, teine asi on rääkida inimestega kohapeal."