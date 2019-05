Kuula: Meisterjaan avaldas uue albumi "Tüdrukud, elekter ja tuul"

Muusik Jaan Tätter juunior, kes on tuntud artistinimega Meisterjaan, avaldas oma neljanda albumi "Tüdrukud, elekter ja tuul", kus on kaheksa uut originaallugu.

Võrreldes Meisterjaani varasema loominguga on uus album elektroonilisema saundiga, peaaegu ilma parmupillita ja sisaldab ka rohkem lüürikat. Žanriliselt määratleb autor oma uut muusikat "outsider pop'iks".

"Ega mul ei olnud mingit sellist mõtet, et aitab kah parmupilli-jaan olemisest ja hakkan nüüd hoopis teistsugust muusikat tegema. Lihtsalt viimase aasta jooksul on mind parmupillidest enam inspireerinud sündid ja muud elektroonilised saundid ning sõnade muusikasse panemine on samuti midagi, mida pärast oma eelmist instrumentaalalbumit ("Monohõim") on olnud päris tore teha. Tegin lihtsalt seda, mis tahtsin," rääkis albumi sünnist Meisterjaan.

Albumi "Tüdrukud, elekter ja tuul" on salvestanud ja produtseerinud muusik oma kodustuudios. Lood "Lõks" ja "Fakdap" on valminud koostöös Margaritaga, lisaks laulab Margarita ka lugudes "See pilk" ja "Läbi särina". Loos "Peolt minema" võib kuulda Kristel Epliku häält.

Kuula albumit "Tüdrukud elekter ja tuul":