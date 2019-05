Vanalinna päevade raames avatakse kolmeks päevaks Plaadimägi

Tallinna vanalinna päevade raames avatakse 31. maist kuni 2. juunini Harjumäe tipus legendaarne melomaanide kogunemispaik, mida kutsutakse Plaadimäeks. Kolmepäevasel festivalil on lisaks plaaditurule ka hulgaliselt esinejaid nii Eestist kui välismaalt.

Festival avatakse 31. mail tuleshow ja bändi Wiiralt esinemisega. 1. juunil esinevad Plaadimäel aga Puuluup, Andres Roots, Forgotten Sunrise, Jadira, Truckthor, Motor Tension Ensemble, Diversicolor ja TiiK. Pühapäeval astuvad rahva ette legendaarsed melomaanid Erik Morna (Raadio 2), Villu Tamme (J.M.K.E.) ja Riho Baumann, et üritada üksipulgi lahti monteerida plaadimäe nime kandev fenomen. Jutuajamist suunab Sten Teppan (Vikerraadio).

Plaaditurg, kuhu on kõigil huvilistel võimalik ka kassette, vinüüle ja CD'sid müüma minna, on sel aastal aga ka rahvusvaheline, sest oodata on müüjaid nii Soomest, Rootsist kui ka Lätist.

Plaadimäe traditsioon sai alguse 1975. aastal. Algusaastatel koguneti Niguliste kiriku kõrval asuvale platsile. Kui kirikut 1980. aastal restaureerima hakati, kolisid melomaanid Harjumäe tippu ja seal jätkati aktiivselt 1990. aastate keskpaigani.

Plaadimäe programm:

31.05 Reede

18:00 Avatakse turg

21:00 Metamericana: DJ Jan Berkovitch

21:50 Müstika tuleshow: artist Kaisa Kuhi

22:00 Wiiralt

01.06 Laupäev

12:00 Avatakse turg

14:00 Diversicolor

15:00 Motor Tension Ensemble

16:00 Jadira

17:00 Truckthor

18:00 Forgotten Sunrise

19:00 Andres Roots

20:00 Puuluup

21:00 TiiK

02.06 Pühapäev

12:00 Retrodisko: DJ Erkki Vadi

13:00 Plaadimäe lood. Juttu ajavad Erik Morna (Raadio 2), Villu Tamme (J.M.K.E.), Riho Baumann. Jutuajamist suunab Sten Teppan (Vikerraadio)

14:30 Psühhoteek: DJ Ahto Külvet