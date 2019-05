"Troonide mängu" näitleja Kit Harington ravib kliinikus stressi

Harington alustas ravi juba mitme nädala eest, perioodil, kui HBO eetris jooksis hittseriaali "Troonide mäng" viimane hooaeg, vahendas BBC.

Harington, kes kehastas ülimenukas seriaalis Jon Snowd, alustas ravi USA tervisekliinikus. Haringtoni esindaja sõnul tegeleb näitleja ravil olles oma personaalsete probleemidega.

Harington tunnistas hiljutises intervjuus, et on pidanud pärast "Troonide mängu" viimaste stseenide filmimist tegelema suure emotsioonidelainega. Harington oli "Troonide mängus" osaline kõigil kaheksal hooajal.

"Kui nad hõikasid, et kõik on purgis, siis ma murdusin. See oli tunneterünnak, mis koosnes leinast ja kergendusest, et ma ei tee seda enam kunagi," selgitas Harington. Vastvalminud dokumentaalfilm "Troonide mängu" tegemistest näitas Haringtoni pisarates, kui ta luges viimase hooaja stsenaariumist oma tegelaskuju saatuse kohta.

"Troonide mängu" viimane hooaeg lõppes mõne nädala eest ning pälvis fännide vastuolulise reaktsiooni. Rohkem kui miljon inimest allkirjastas internetis petitsiooni, milles nõutakse viimase hooaja ümberkirjutamist.

"Troonide mängus" osalemise vaimsest poolest on rääkinud ka mitmed teised sarja näitlejad. Üks peaosalistest Maisie Williams ütles mai alguses antud intervjuus, et tundis avalikkuse ees üles kasvades survet teeselda, et kõik on korras. Sansa osatäitja Sophie Turner tunnistas sel kevadel, et teda valdas võtete ajal depressioon. Turneri hinnangul olid vaatajad kriitilised nii tema välimuse kui ka näitlemisoskuse osas. "Ma tundsin ennast väga ebakindlalt," lausus ta.