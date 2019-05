Priit Võigemast puhkab näitlemisest

"Aga ise ma puhkan näitlemisest," ütles Võigemast ETV saates "Terevisioon", et rohkem näitlejatöid teda ees ei oota. Võigemast ütles, et võtab suvel aega hoopis metsas käimisele. "Praegu paistab küll, et on tulemas selline periood ka," avaldas ta.

Suurem töö ootab Võigemasti ees aga sügise alguses, mil Pärdi päevadel esietendub heliloojate Thomas Adèse ja Arvo Pärdi muusikal põhinev "Surmatants", mille lavastaja ta on. "See "Surmatantsu" algmaterjal on väga dramaatiline. Seal toimub kogu aeg dialoog ja see paneb minul pildi jooksma. Mina ei sekku muusikalise poole peale. Mind inspireerib see lugu, mida läbi muusika jutustatakse," rääkis Võigemast oma rollist.

Võigemast tõdes, et on Arvo Pärdiga küll põgusalt kohtunud, aga ei mäleta seda, kuidas Pärt tema teadvusesse jõudis. "Ühel hetkel oli ta lihtsalt kohal. Lähemalt Pärdiga ma tutvusin läbi ühe teatrilavastuse, ühe näitemängu "Keti lõpp", mille kirjutas Paavo Piik. Seal oli üks tegelane Arvo ja ma ise mängisin seda tegelast. Seal ei olnud otseselt öeldud, et see on Arvo Pärt, aga kogu grimm ja jutt oli väga Arvo Pärt," meenutas mees.

Pärdi muusikas näeb Võigemast väga sügavalt läbitunnetatud lihtsust. "Mis ei ole võlts ja see mõjubki, mitte ainult mulle, vaid väga paljudele," arutles Võigemast.

"Surmatantsu" esietendus toimub Pärdi päevadel 1. septembril.