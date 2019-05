Plastkõrte kampaania idee autor: igasugune keelustamine on nadi

"Plastireostus on muidugi laiem ja mitte Eestis, aga kindlasti Aasias ja mujal suur teema. Ainuüksi USA-s tarbitakse iga päev 500 miljonit kõrt. Arvuliselt on päris palju ja kui sa tarbid seda paar minutit, siis ta laguneb kaks inimese eluiga," selgitas Raamat Raadio 2 hommikuprogrammis.

Estoni Kohver ütles, et kuskilt peab aga alustama ja nemad valisid kõrred. "Me leidsime koos, et ega neid plastkõrsi kellelgi vaja ei ole ja need teevad kordades rohkem kahju kui kasu," ütles Estoni Kohver, miks 5Miinust otsustas Raamatuga keskkonna päästmise nimel käed lüüa.

Raamatu sõnul on ettevõtmise järgmine plaan laieneda ka välisriikidesse. Kuigi 2021. aastast keelustab Euroopa Liit ära ära paljud ühekordseid plastist mugavustooteid, ei tähenda see meeste sõnul, et keskkonna päästmisega ei peaks juba praegu alustama. "Igasugune keelustamine on nadi, lahedam on, kui inimesed saavad ise aru, et neid ei ole vaja," selgitas Raamat.

Lisaks Laurale ja Genkale on 5Miinuse ettevõtmisega tulnud kaasa ka Arop, Liis Lemsalu ja NOËP. Kõikidel nendel artistidel on raideris on sees, et üritustel, kus nad esinevad, ühekordseid plastkõrsi ei ole. "Üldiselt on kohtadel juba see teema, et meil ei ole plastkõrsi, meil on pappkõrred," lisas Estoni Kohver.

Räppari sõnul on keskkonnateemasid, mis teda puudutavad, veel. "Minule väga käib närvidele, kui merevette läheb reostus. Kui solgikanalid voolavad merre," ütles Estoni Kohver, kes on ise värske paadiomanik. "Kalad ei ole milleski süüdi," lisas ta.

Raamat lisas, et puhas meri on kõige alus ja miks mitte minna kõrtest edasi teiste plasttoodeteni. "Kõik tuleb inimestele teha soodsaks ja hästi mugavaks. See on kõige suurem mure, asjadega tuleb harjuda," lisas Estoni Kohver.