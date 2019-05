"Laulud sõdurile" toimub tänavu Tartus, kontserdist teeb ülekande ETV

Oma panuse kaitseväelaste laste toetuseks annab paremik Eesti muusikutest nagu Laura, Uku Suviste, Pearu Paulus, Ariadne, Mari Jürjens, Johansonid, Helin-Mari Arder, Inga ja Stefan. Artiste saadab Eesti kaitseväe orkester dirigendi Teet Raik juhatamisel, oma kohaloluga austab kontserti Carolin Illenzeeri fondi patroon president Kersti Kaljulaid, Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ning kaitseminister Jüri Luik.

Sel aastal juba kaheksandat korda toimuvast kontserdist teeb ETV otseülekande 22. juunil kell 19.00 ning kordussaate 23. juunil pärast võidupüha paraadi kell 12.10.

Kontserdiga kogutud annetustega toetab Carolin Illenzeeri fond raskelt vigastatud või teenistuses langenud kaitseväelaste laste haridusteed ning huvitegevust. "Nagu kaitsevägi tervikuna ei suuda toimida ilma ühiskonna toeta, vajavad ka kaitseväe veteranid ja nende lähedased mitte ainult riigi, vaid meie kõigi, kogu ühiskonna tuge. Seetõttu on ka meie poolt Carolin Illenzeeri fondi tehtud annetuste tähendus laiem kui vaid pelgalt rahaline tugi. See näitab, et me hoolime, mäletame ja täname oma võitlejaid," märkis fondi patroon president Kaljulaid.

Carolin Illenzeeri fond kutsub inimesi üles ulatama abikäe külastades 22. juunil korraldatavat heaegevusliku kontserti või helistades fondi annetustelefonidele. Kaheksa tegevusaasta jooksul on pered tänu fondi toetustele saanud tuge oma laste ülikooli saatmisel, hobidega tegelemisel ning kooliaasta alguse puhul.

Fond on saanud oma nime 2004. aastal välismissioonil Iraagis langenud vanemveebel Arre Illenzeeri türtre Carolini järgi. Toona hakkasid veebel Illenzeeri kaitseväelastest sõbrad perekonda toetama ning kuna välismissiooonid jätkusid ja kurbi teateid tuli veel, siis loodi Carolin Illenzeeri fond aitamaks sarnasesse olukorda sattunud peresid.

2019. aasta "Laulud sõdurile" kontsert toimub 22. juunil algusega kell 19.00 Tartu Jaani kirikus. Annetustelefonid on avatud juba nüüd numbril 900 6705 annetades 5 eurot, numbril 900 6715 annetades 15 eurot ja numbril 900 6735 annetades 35 eurot.