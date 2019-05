Elina Nechayeva: minu süda kuulub muusikale

"Eks elu on väga huvitav. Üsna tormiline. Minu süda kuulub muusikale," rääkis Nechayeva ETV saates "Terevisioon".

Nechayeva sõnul on üheks põhjuseks muidugi Eurovisioon, kus ta laulis Eesti looga "La forza" esikümnesse. "Ma olen tõesti väga õnnelik et on sama pöörane edasi, ikka on väga palju tegemist ja see on ikka fantastiline," kirjeldas Nechayeva oma emotsioone Eurovisiooni järel.

Hiljuti avaldas Nechayeva uhiuue loo "Voce dell Alba" ehk "Koidu hääl". Videos on pööratud tähelepanu Eesti loodusele. "Mulle väga meeldib vesi, ma saan sellest väga palju energiat," selgitas Nechayeva.

Võimeka häälega lauljatar lisas, et tegelikult on see üks keerulisemaid teoseid tema repertuaaris. "Hommik on ikkagi varajane ja kui ma pean laulma kolme oktavi ulatuses, ilusti ära laulma kolmanda oktavi solli," ütles Nechayeva, et veidi pabistab oma etteaste pärast "Terevisioonis".

Nechayeva lisas, et tema suvi tuleb töine ja esineb nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus.