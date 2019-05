Tallinna merepäevade programmi fookuses on meresõidud

29. mail avalikustasid korraldajad Vanasadamas, Lennusadamas, Noblessneri sadamalinnakus ja Haven Kakumäe jahisadamas toimuva merefestivali programmi. Sel aastal on fookuses anda võimalus minna merele võimalikult paljudele soovijatele, selleks on avatud mitmed merepäevade ajal regulaarselt sõitvad laevaliinid mitmete sadamate vahel. Samuti sõidavad tiheda graafiku alusel lahesõidud ja meretakso.

"Tallinn on ajalooliselt olnud oluline merelinn, kuid pääs merele ei ole linlastele alati niivõrd kättesaadav olnud. Merepäevade mõte ongi olnud avada merd üha enam ka linnarahvale. Seetõttu on tänavustel merepäevadel võetud fookusesse just erinevate sadamate vahel laevaühenduse tekitamine. Nii saavad huvilised sel korral sõita lisaks Vanasadamale ja Lennusadamale ka Kakumäele, Piritale, Naisssaarele ja ka Aegna saarele. Pikemaid meresõite saab nautida purjelaevadega, kiiremad sõidud saab teha meretaksodega. Kutsun kahtlemata kõiki tallinlasi ja pealinna külastavaid meresõpru tulema merele," sõnas Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Laevadest on tänavu Tallinna merepäevi külastamas Eesti ajaloolised puust laevad Hiiu Ingel, Moonland ja Lisette. Välismaistest purjelaevadest on Tallinna lahele oodata Libavat, Alexandrat, Astridi, Svanhildi, Ingridit ja Krasotkat. Kõik kolm päeva on külastajatele avatud 60-meetrine Veeteede Ameti laev EVA316. Lisaks külastab 14. juulil Lennusadamat Antarktika ekspeditsiooni purjelaev Admiral Bellingshausen.

Tallinna merepäevade merekoordinaator Lauri Väinsalu sõnul on lisaks laevasõitudele meretegevusi plaanis veelgi. "Traditsiooniliselt toimub Lennusadamas purjeregatt Tallinn Race. Lisaks saab nii Lennusadamas kui ka Kakumäel minna merele ja proovida järgi Bluesail purjekatega sõitmist. Kindlasti tasub välja tuua ka võimalus teha SUP aerulauajoogat nii avamerel, sadama akvatooriumis kui ka koos lemmikloomaga," selgitab Väinsalu.



Ühe väga erilise projektina toob Väinsalu välja ka ühe kontserdi. "Nimelt toimub tänavune merepäevade avakontsert Noblessneri jahisadama akvatooriumis, kus miinitraaleril astuvad ühiskontserdiga üles Reket ja legendaarne Anne Veski. Mida täpselt duo esitab, see mõistagi selgub siis, kui merepäevad jõuavad lähemale," jäi Väinsalu salapäraseks.

Lisaks eelnevale leiab Tallinna merepäevade kavast kalanduse teabekeskuse kala-ala Haven Kakumäelt, lastealad kõigis sadamates ning mitmeid eriilmelisi kontserte merepäevade lavadel. Nii saab kuulda Code One'i lugusid kuuba rütmides, külastada Disco Tallinn järelpidu, elada kaasa slackliner Tauri Vahesaare show'le, nautida Ultima Thule ajatut muusikat ning palju muud.

Tallinna merepäevad on Eesti suurim mere- ja perefestival, mis meelitab Tallinna sadamatesse enam kui 100 000 külastajat. Mitmekesine programm pakub mereäärseid kontserte, tegevusi lastele ja rohkelt võimalusi minna merele. Tallinna merepäevad 2019 toimuvad 12.–14. juulini.