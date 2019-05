Hiinas jäi kaamera ette üliharuldane albiinopanda

Üleni valge ja pigmendita albiinopanda jäi kaamera ette esmakordselt, kinnitasid eksperdid CNN-i vahendusel.

Panda jäi infrapunakaamera ette aprillis Wolongi looduskaitsealal umbes 2000 meetri kõrgusel merepinnast. Pekingi ülikooli teadlane Li Sheng ütles, et metsikus looduses pole kunagi varem albiinopandat lindile püütud. "Panda tundus olevat tugev ja tema sammud olid kindlad. See annab aimu, et tema geneetiline mutatsioon pole seganud normaalset elu," arutles Sheng. Kaamerapildile jäänud panda on umbes ühe- või kaheaastane.

Looduskaitsealale tahetakse paigutada rohkem kaameraid, mis aitaksid jälgida sealset elutegevust ning albiinopanda elu. Albiinoloomasid ohustavad tihti kiskjad, sest nad on looduses kergemini märgatavad.

Hiidpandad on ka muidu väga ohustatud, looduses on neid veel alles 1864 isendit.