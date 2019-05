Varem europarlamenti kandideerinud Trubetsky valimas ei käinud: üldse ei kõnetanud

"Seekord üldse ei kõnetanud, ma ei käinud ka valimas tänu sellele, et lihtsalt läks minust mööda see," põhjendas Trubetsky Raadio 2 hommikuprogrammis.

Trubetsky ei osanud kommenteerida seda, mida ta arvab Marina Kaljurannale antud 65 000 häälest. "Mul ei ole vist selliseid maailmavaatelisi kokkulangevusi temaga, seetõttu ma ei ole väga temale kaasa elanud. Mitte et kuidagi halvasti suhtuks, aga lihtsalt ei ole kõnetanud," põhjendas Trubetsky.

Trubetskyl on olnud tihe töö hoopis raamatu "Vaikne hooaeg. Eesti punk 1990–1999" kirjutamisega, mis avaldati eelmise aasta sügisel. Raamatus saab sõna Sex Pistolsi muusik Sid Vicious, kes suri 1979. aastal. Trubetsky ütles, et sai legendaarse muusikuga kontakti läbi sensitiivi. "See on ikka päris. Ma olen palju surnutega rääkinud sensitiivi kaudu ja see on päris, sest mul on raudsed tõendid, mis kinnitavad seda," ütles Trubetsky, et sensitiiv on rääkinud asju, mida ainult meie seast lahkunud või nende lähedased teadsid.

Trubetsky sõnul huvitab teda elu teispoolsuses. "Kui keegi tahab teada, mis teisel pool toimub, siis mina olen see, kelle poole tasub pöörduda," lisas ta.

Lisaks raamatukirjutamisele on Trubetskyl käsil kiire aeg uue muusika kirjutamisel. Vennaskond on hiljuti avaldanud kaks värsket singlit ja valmistab ette albumit. Praeguseks on Vennaskond salvestanud kolm uut laulu, paberil on uusi lugusid palju. "Me mõtlesime sellise asja peale, et võib-olla teeks kaks plaati korraga," arutles Trubetsky.

Trubetsky lisas, et seda, mis Eesti muusikas toimub, ta hästi kommenteerida ei oska. "See enamikus üldse ei kõneta mind ja samuti ma üldse ei kuula raadiot, sest mul pole lihtsalt raadiot. Väga harva, kui ma satun raadiot kuulama. Kahjuks, tahaks tegelikult rohkem kuulata," ütles Trubetsky.