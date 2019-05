ERR-ile on saabunud juba mitmeid Balti keti mälestusi

Eesti Rahvusringhääling valmistub tähistama Balti keti 30. aastapäeva ja kogub valmivaks teledokumentaaliks inimeste mälestusi 1989. aasta augusti võtmesündmustest. Praeguseks on laekunud juba mitmeid huvitavaid meenutusi.

ERR tänab kõiki, kes on ühendust võtnud ning oma mälestused teele läkitanud. Saadetud on põnevaid ja emotsionaalseid seikluskirjeldusi Balti ketiks valmistumisel ja kohale sõitmisest, keerukate transpordiprobleemide lahendamisest, loosungitest ja nende valmistamisest.

Ka kojujääjatel on oma emotsionaalsed lood rääkida, sest kaasa elati sündmusele väga erineval moel, mitte ainult ketis seistes. Mälestusi on kirja pannud erinevad generatsioonid, nii on ERR-ile laekunud kirju inimestelt, kes toona olid vaid viieaastased, aga neidki, kelle vanus täna 90-le ligineb.

Teledokumentaali jõuab valik mälestustest ja lugudest, mis jäädvustatakse osaliselt intervjuudena. Kõik saadetud materjalid hoiustatakse okupatsioonide ja vabaduse muuseumis Vabamu, et märgiline hetk Eesti ja Balti vabaduseloost jääks tulevastele põlvedele tutvumiseks.

ERR ootab kirjalikke mälestusi (mahuga kuni üks lehekülg, koos kontaktidega) ja fotosid 10. juunini aadressil baltikett@err.ee.Meenutused võib teele panna ka posti teel:

Eesti Televisioon

Faehlmanni 12

Tallinn

Märksõna: "Balti kett"