Vilbre "Pean saama Eurovisioonile" sketšidest: oli suur üllatus, et projekt õitsema läks

2010. aasta Eesti Laulu vaheklippidena publikuni jõudnud humoorikatest sketšidest räägitakse festivalil koos näitlejate Ott Sepa ja Märt Avandiga. Mart Normet meenutas, et idee sündis teatavast vihast nende vastu, kes Eesti Laulu kritiseerisid. "Solvumisest ja vihast," naeris Normet "Vikerhommikus".

Laulude ideed sündisid inspireerituna Eurovisioonist ja poplauludest, nii parodeeris Oti ja Märdi kehastatud koosseis Harmoonia Sandra Nurmsalut ja Lovely Boyz kõiki maailma poistebände. "See oli karm tootmine, kõik laulud ja videod said tehtud pooleteise päevaga. Need lauldi sisse vahetult enne video tegemist," meenutas Normet, et polnud mingit ülemõtlemist.

Vilbre kinnitas, et kuna proove ei tehtud, polnud laulude suhtes väga kindlat tunnet. "Tunnet ei olnud, et sealt midagi välja tuleb, tore oli teha, aga et see projekt niimoodi õitsema läheb, see oli tagantjärele kõigile suur üllatus. Tegelikult näitlejad kartsid väga, sest me sellise hooga jooksime," tõdes Vilbre.

Vilbre meenutas, et loetud hetkedega salvestati laulud, nendele järgnenud intervjuud, mis olid suures osas improviseeritud, ja tehti sobiv grimm. "See oli tore, mismoodi Märt ja Ott jõudsid ümber kehastuda," kiitis Vilbre näitlejate professionaalsust.

Meeste sõnul tabas ka 2010. aastal Eesti Laulu vaheklippe kõigepealt kriitika. "See on rutiinne värk, kõigepealt saab kõvasti sõimata, siis saab kõvasti kiita peale kamaluga," ütles Vilbre. Normet lisas, et piiride lükkamine viib tegelikult edasi. "Piire peab lükkama, muidu nali surebki välja. Hea huumoriga kaasnebki alati kisa, sest ta puudutab, on nii värske, uus ja veider," selgitas Normet.

Normet lisas, et lõppkokkuvõttes kukkusid lood muusikaliselt hästi välja. "Seal on mitu päris hea viisiga laulu, mida võiks kaasa joriseda rahulikult. Need on väga head peolaulud - lühikesed, löövad ja hoogsad," arutles Vilbre.

Eriline edu saatis aga laulu "Suitsu ei tee", mis oli totaalne üllatus ka tegijate jaoks. "Suitsu ei tee" võitis ka hilisema erisaate, kus publikul avanes võimalus sketše hinnata. ""Suitsu ei tee" võitis ikka 60 protsendiga, see on ikka globaalne Eesti megahitt," meenutas Normet.

