Metsakutsu ja INGA ühinesid laulus "Ei saa taevaga läbi"

"Selle loo kirjutasin jälle endale meeldetuletuseks. Võiks, peaks, oleks, tahaks ei vii mitte kuhugi. Aitab ettekäänetest, kui sul on mingi soov, siis võta see ette koos kogu vastutusega. Tahaks vanade klassivendadega rohkem suhelda, võiks koeraga iga päev pikema tiiru teha, oleks veits rohkem raha, läheks reisile. Ainult ise saan need asjad ette võtta ja ära teha," kirjutas Metsakutsu loo tutvustuseks Facebookis ja lisas, et Toompeal piketeerimas ja teisi süüdistamas käia ei ole mõtet.

Laulu "Ei saa taevaga läbi" sõnade autor on Metsakutsu, muusika taga on Meelis Meri.

