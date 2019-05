Kuula: Eesti muusik Joshua Stephenz avaldas debüütalbumi

Joshua Stephenz on muusikat produtseerinud, kirjutanud ja teiste artistidega koostööd teinud juba viimased paar aastat. Ta on loonud uusversioone kodumaiste artistide loomingust – näiteks Frankie Animal "Nightlights" ja I Wear* Experiment "Dogs" lugudest – ning äsja produtseeris ta Anett Kulbini uue singli "All Over Again".

"See on albumipikkune kogumik mõtete fragmente, milles nii popi, elektroonilise muusika kui ka soul'i mõjutusi," ütles Tuulik ja kinnitas, et album on justkui sissejuhatus tema maailmasse ja muusikasse. "See kõik tekitab tunde nagu oleksid eksinud vihmametsas, mis asub soojal tundmatul planeedil, see võtab kokku minu armastuse muusikastiilide vastu, mis mind enim mõjutanud:"

Joshua Stephenzi suurteks mõjutajateks on jazz-, hiphop- ja elektroonikaartistid nagu Robert Glasper, Kaytranada ja Flying Lotus.

Kuula albumit "Joshua Stephenz":