Festivali Hard Rock Laager peaesinejateks on Carcass ja Dark Funeral

Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi sõnul on sel aastal peaesinejateks kaks kauaoodatud kanget ning sellega võib ainult rahul olla. "Nii Carcass kui Dark Funeral on omas vallas ülikõvad nimed," sõnas ta ja tõi välja, et Eesti artistidest astuvad lavale Metsatöll, Metro Luminal, J.M.K.E., Pedigree, Goresoerd, Zahir, Catafalc, Freakangel, Redneck Rampage, Ocean Districts, Kaschalot, Sons of Stan, Swamp Mine, Dreadpin ja Wyrm Sub Terra.

"Piiri tagant külastavad meid põhjanaabrite thrash-kuulsus Lost Society, põhivoolu meelehärmiks Norra Eurovisioonil kõrgele kohale jõudnud Keep of Kalessin, Autism Leedust, Woe Unto Me Valgevenest ning esmakordselt lehvib Vana-Vigalas ka Jaapani lipp tänu heavy metal bändile Saber Tige," sõnas Haavandi.

Hard Rock Laager toimub Vana-Vigala jõekäärus juba 18. korda. Aastate jooksul on festivalil üles astunud Behemoth, Testament, Phil Anselmo, Lacuna Coil, Katatonia jpt.