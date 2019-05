Eestis tuuritab tänavakunsti festival TaDaa!

Tänavaartistide ülesastumised on üks vanemaid etenduskunstide vorme ning juba viiendat aastat esindab seda Eestis TaDaa! Festival. Tegemist on rändfestivaliga, mis oma toimumisaja jooksul külastab erinevaid linnasid. Alguse on see saanud Tallinnast 2015. aastal.

Sel suvel liigutakse esmakordselt Eesti piirest välja ning külastatakse kaht linna Lätis. Festival algab koos juuniga Riias ning liigub Césisest läbi Tallinna Lasnamäele Lindakivi Kultuurikeskuse ja Laagna aia kanti. Edasi külastatakse Narvat, Põlvat ja Tartut.

Festivali ajakava 2019:

1.-2. juuni, Riia

3.-5. juuni, Césis

8.-9. juuni, Tallinn (Lasnamäe Lindakivi Kultuurikeskus ja Laagna Aed)

11.-12. juuni, Narva (Jõepromenaad)

13.-14. juuni Põlva (Kultuurikeskuse ümbrus)

15.-16. juuni, Tartu (Aparaaditehas)

Kõik üritused on publikule tasuta, ent vana hea tänavatava kohaselt on artistide jaoks teretulnud tänupanuse kübarasse poetamine.