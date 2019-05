Tallinna vanalinna päevad avab Ewert and The Two Dragons

Tallinna vanalinna päevade avaüritusel esineb ansambel Ewert and The Two Dragons, kelle jaoks on tegemist esimese kontserdiga Tallinna raekoja platsil.

"Ewert and The Two Dragonsi kontsert on unikaalne, sest kunagi varem ei ole nad esinenud Tallinna vanalinna päevadel ega ka Raekoja platsil," sõnas kesklinna vanem Vladimir Svet ja rõhutas, et lisaks saab publik näha Siim Koppeli trummide ja liivamaalija Madli Luugi interpretatsiooni 800 aasta tagusest Lindanise lahingust.

"Meil on hea meel, et saame koostöös vanalinna päevadega tuua oma värske show just raekoja platsile ning pakkuda seda kõigile täies hiilguses koguperekontserdi näol," sõnas bändi laulja Ewert Sundja.

Raekoja platsil tuleb ettekandele muusika Ewert and The Two Dragonsi viimaselt albumilt "Hands Around the Moon", mis ilmus möödunud aasta novembris.