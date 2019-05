R2 räpikonkursi võitjatel ilmus esimene singel "2D tüdrukud"

Clicherik & Mäx tegid möödunud sügisel debüüdi looga "Madalal", võites Raadio 2 räpikonkursi "Sina ka". "2D tüdrukud" on nende esimene singel ametliku duona. Loole on vokaali andnud Karl Killing.

"Kaks paksu poissi, eri riigist, tuusad mõlemad - nõnda kirjeldaksime me oma nn bändi. Koostööd oleme varemgi teinud, aga mitte päris ametliku duona. "2D tüdrukud" on meie ametliku duo singel ja võiks ka öelda, et meie sihiks oligi taoline poplugu. Lugu räägib kõige otsesemas mõistes kahemõõtmelistest piigadest, kes pesitsevad kuskil seal Tinderi kandis. Täpselt ei teagi. Eks me kõik oleme komistanud sarnaselt mõne tibulinnu otsa, kuid lähemalt uurides ei saa me päris kindlad olla, kas tegu on 21-aastase Birgitiga või hoopis ikkagi 16-aastase Henryga, kes üritab nalja teha," kommenteeris Clicherik.

""2D tüdrukud" sündis kuidagi hästi häguselt, Clicherik viskas idee õhku ning järgmisel hetkel olin ma juba sõnad peale kirjutanud. Suurem osa inspiratsioonist tuli kurikuulsast Tinderist – tüdrukutest, kes piltidel kui Kylie Jenner, päris elus aga "super ei-d". Refräänile panime lõõritama oma sõbra Karl Killingu, kes oli meie silmis kõige stiilsem ja andekam variant selleks. Sellist autotune'ga lemberäppi me ei sihtinud. Ei sihi ka," lisas Mäx.

Artistid said sõpradeks juba algklassides, mil Clicheriku vanaema oli Mäxi lauluõpetaja. Muusika sees kasvasid üles mõlemad - Mäx laulis kooris ja Clicheriku isa on ooperilaulja, kelle töö viis pere Soome.

Koos looga ilmus ka video, mille võtted toimusid nii Sakus kui ka üle Tallinna - Lasnamäel, Mustamäel, Ülemistel, Koplis.

Clicherik & Mäx esinevad sel suvel Eesti Hip Hop festivalil, mis toimub 9.-10. augustil Elvas.