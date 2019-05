Juu Jääbil esineb ansambli War asutajaliige Lee Oskar

Juuni lõpus Muhu saarel toimuva muusikafestivalil Juu Jääb peaesinejaks on tänavu suupillimängija Lee Oskar, kes on tuntud ka ansambli War asutajaliikmena.

Helilooja ja suupillivirtoosina on Oskar Lee koos mänginud ja lugusid produtseerinud muusikamaailma ikoonidega: Bob Marley, Jimi Hendrix, Mick Jagger, Paul McCarney. Eestlased tunnevad teda eelkõige läbi ansambli War, mille lugu "Just Because" esitasid Kaja ja Hele Kõlar ansambliga Radar ("Tulen saarelt") ja hiljem ka A-Rühm ("Palmisaar").

Juu Jääbil on koos Lee Oskariga laval suur koosseis, teiste seas laulja ja suupilliartist David Rotundo, kitarrist Desmond Brown Kanadast, Riho Sibul, Ain Agan, Raul Vaigla jpt. 23. juunil annab Lee Oskar huvilistele Juu Jääbil ka suupilli workshop'i ja samuti tutvustab oma maalikunsti.

Lisaks Lee Oskarile astuvad Juu Jääbil üles ka Prantsuse muusik Bastien Picot oma uue projektiga AURUS, Briti bänd True Think, Austria duo Sinfonia de Carnaval, Norra saksofonist Narius Neset, Eesti muusik Rita Ray jt. 23. Juu Jääb festival toimub Muhu muusikatalus 20. kuni 23. juunini.