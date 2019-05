Galerii: David Vseviov tähistab 70. sünnipäeva

Pikki aastaid "Müstilist Venemaad" vedanud Vseviov tunnistas sünnipäevahommikul "Vikerhommikule" antud intervjuus, et saab siiani oma saatele palju tagasisidet ja püüab ka reageerida. "Need on kommentaarid, mida ma reeglina vaatan. Mis puudutab artikleid, siis mitte, aga raadiosaadete peale sageli," selgitas Vseviov, et kuulajate tagasiside on talle oluline.

"Minu soov on näha sagedamini selliseid silmi nagu ma praegu näen - sõbralikke, naeratavaid. Siis hakkab ju endal väga hea, kui inimene sulle naeratab, siis sa ju tahad paratamatult talle vastu naeratada. Seda võib ju igaüks meie raadiokuulajatest proovida, ka peegli ees iseendale naeratades. Siis hakkab üldiselt päris hea," jagas Vseviov kõigiga oma sünnipäevasoovi.

"Müstiline Venemaa" on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 11.20.

Esmaspäeva õhtul kell 21.40 näeb ETV-s portreesaadet "David Vseviov. Mineviku mõtestaja".