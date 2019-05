Legendaarne ERKI moeshow alustab

Tänavuse ERKI žüriisse kuuluvad Poola Vogue'i esindaja Janusz Noniewicz, Hazel Clark New Yorki Parsonsi disainiülikoolist, Annamari Vänska Aalto ülikoolist, ehtekunstnik Tanel Veenre, kodumaised moeloojad Roberta Einer ja Liisi Eesmaa, Aasta Disainer 2017 Helene Vetik ning ajakirja Säde peatoimetaja Kristi Pärn-Valdoja.

Žüriiliige Janusz Noniewicz ootab ERKI moeshowlt uusi viise, kuidas maailma läbi moe vaadata. "Moeeriala üliõpilastele on alati suured ootused. Me tahame, et noored disainerid näitaksid meile midagi täiesti uut, mida pole kunagi varem nähtud. Minu jaoks on aga huvitav noorte hääl. Tänapäeva moes ei ole olulised uued asjad, uued vormid, vaid uued vaatenurgad maailmale meie ümber. Mind huvitab, kust ammutavad noored Eesti moeloojad inspiratsiooni, milliseid probleeme nad tahavad oma loomingus käsitleda ning kui valjult nad söandavad oma isiklikku positsiooni väljendada," sõnas Noniewicz.

Sel aastal on ERKI juhtmõtteks "TAAS KOOS". Juba 32. korda toimuv moedemonstratsioon leiab taas aset oma sünnikohas, Eesti kunstiakadeemias. Olgugi, et maja füüsiline asukoht on muutunud, on EKA vaim jäänud samaks. Tänavune ERKI juhtmõte soovibki esile tõsta taasühendatud Kunstiakadeemia tähtsust ning koos tegemise rõõmu ja jõudu.

Show peakorraldaja Karin Kiigemäe sõnul on ERKI Moeshow toimumine uues EKA majas omaette väljakutse. "Oleme pidanud välja mõtlema, kuidas mahutada moelavastus kunstiakadeemia maja ruumi selliselt, et võimalikult paljud saaksid show'd vaatama tulla ja sealjuures ka ennast hästi tunda. Teisalt aga toob ERKI toimumine EKA majas, taas oma kodus, endaga kaasa just uut energiat ja hingamist," lisas Kiigemägi.

EKA uksed avatakse moehuvilistele kell 17.30 ning show algab kell 19.00. Suurejoonelisele moedemonstratsioonile järgneb veel hullumeelsem afterparty. Alates 23.00 täitub kunstiakadeemia maja rütmidega igale maitsele. Lavale astuvad Mick Moon & YASMYN, YUNG $EMPER & manna ja teised. Peo täieliku kavaga saad tutvuda Facebookis.

ERKI moeshow peaauhinnaks on 1500 euro suurune preemia ning osalemine rahvusvahelisel noorte disainerite konkursil Kiievis. Varasematel aastatel on ERKI võitjateks olnud näiteks praegune Ivo Nikkolo disainer Frida Jõe ning Kuldnõel 2018 võitja Kristel Kuslapuu.