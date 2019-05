Pardiralli ettevalmistus: Märt Avandi tegi pardihäält

"Ma olen üsna kindel, et me saame need müüdud, igal aastal me oleme saanud," oli Avandi lootusrikas, et eestlaste osalemine heategevuslikul üritusel on iga aastaga kasvanud, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Märt Avandi läbis pardiralli eel pardiviktoriini ning kohtunik Marko Reikop jagas talle kümnest punktist 6,25. Avandi viimaseks ülesandeks oli teha peibutuspardi häält. "Kui ma natuke veel harjutaksin, mul tuleks päris hästi," oli Avandi oma pardihääles kahtlev.

Pardiralli eesmärk on kindlustada kõikidele raske haigusega võitlevatele lastele hädavajalik ravi ja nende peredele vajalikud tugiteenused: psühholoogiline tugi, eripedagoogika, füsioteraapia jne.

Pardiralli 2019 toimub laupäeval 8. juunil Tallinnas Kadrioru pargis, kus 15 000 vanniparti võistlustulle astuvad.