Teismelisena emaks saanud Laura oma valikut ei kahetse

Noorelt emaks saanud Laura Kuuse tõestab, et laste kõrvalt koolilõpetamine on tahtejõu abil võimalik.

2013. aastal arvas arst, et toona 13-aastasel tüdrukul on tsüst. Hiljem selgus, et alles seitsmendas klassis käiv Laura ootab last. Lapse isa Indrek oli väikese Oliveri sündides kõigest 18-aastane, kuid juba paar aastat hiljem sündis paarile tütar Kristelle, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Laura ütles, et kõige raskem on pärast laste sündi olnud kooliteel iseenda sundimine. "Kui koolis on kogu kollektiiv hästi hooliv ja nad toetavad, kui sul ongi see hetk, et ei taha, siis mõtled, et miks, käid ära ja teed ära, ei ole midagi hullu," ütles Laura.

Paide täiskasvanute gümnaasiumi direktor Anneli Suits kiitis, et Laura on koolis saanud hakkama suurepäraselt. Laura lapsed Oliver ja Kristelle on tublid põngerjad, kes veedavad palju aega kooli lastehoius. Laura tunnistas, et õpib tavaliselt siis, kui lapsed magavad.

Laura naeris, et kaks last on paras ports tegevust, mistõttu ta uuesti lapsesaamisele ei mõtle. Noorelt emaks saamist ta aga ei kahetse. "Mul ei ole olnud sellist hetke, kus ma tunnen, et ma ei tahaks olla see, kes ma olen või olla nii nagu ma olen," ütles Laura.

Laura unistus on minna tulevikus psühholoogiat õppima. "Ma väga tahaksin aidata kedagi, kes vajab minu abi," lausus ta.