Laulusõnade autor Reet Linna avaldas jambalaya tähenduse: olin ise pettunud

Kuigi kõik teavad Apelsini laulu "Jambolaya", ei tea paljud, mida jambalaya tähendab. "Kui nad pakkusid mul seda teha, mul polnud õrna aimugi, mis see jambolaya on. Siis tuligi minu tekstist, et see on mingi imeline, unistuste maa. Siis läks aastaid mööda, kui Õllesummeril pakuti toitu, seal olid suured pannid ja ma vaatasin, et toidu nimi on jambalaya," ütles Linna ETV saates "Ringvaade", et oli pisut pettunud, kui sai teada sõna tegeliku tähenduse.

Oma esimesed laulusõnad kirjutas Linna ansamblile MERL, kus ta ise laulis. Hiljem oli üks suuremaid laulusõnade tellijaid ansambel Karavan.

Linna ütles, et eesti keeles on sõnad pikemad kui inglise keeles, mistõttu ei ole ingliskeelsete sõnade mugandamine väga lihtne. "Kuna ma olen ise muusikainimene, on minu tekstide lauldavad," ütles Linna.

Linna käe all on sündinud üle 300 lauluteksti. "Mõnikord on, et ma teen seda kaua ja ta seisab, teinekord tuleb väga-väga ruttu," kirjeldas Linna.

Järgmisel nädalal esitleb Reet Linna Eesti Kullafondi kogumikplaati. Uhke esitlus toimub 29. mail kell 17 Solarise Apollos. Lisaks Reet Linnale võib laval nädal Are Jaama ning kogu üritust viib läbi Olavi Pihlamägi.