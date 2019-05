Ilmauurija: jaanipäeval peaks kuivalt läbi saama

Ilmauurija Jüri Kamenik ütles, et kuigi praegune ilm meenutab pigem sügist, on rannailma oodata umbes kahe nädala pärast.

"Meil on 10-12 päeva jahedat ja sajust ilma, aga kogu aeg ei saa olla permanentne rannailm," ütles Kamenik ETV saates "Ringvaade".

Kamenik lubas, et juuni esimesel nädalal hakkab ilm paranema, seda näitab ka jugavoolude kaart. "Tundub, et 7. ja 10. juuni vahel läheb nii palju soojemaks, et üle 20 kraadi on päeviti ja on jälle asja randa," lubas Kamenik.

Kamenik ütles, et tema prognoosid on tavaliselt 75-90 protsendi täpsusega õiged, kuid üle kahe nädala on raske väga täpset prognoosi teha. Näiteks jaanipäevaks lubab ta 55-protsendilise tõenäosusega head ilma. "Õhutemperatuur on 17-22 kraadi üle Eesti ja peaks kuivalt läbi saama," prognoosis Kamenik.

Tänavuseks juuniks Kamenik õnneks lund ei ennusta, kõige hullem võib olla kümnekraadine vihmane ilm. Kõige lihtsam oleks Kameniku sõnul hea ilma jaoks teha leping ilmataadiga. "Üritatakse küll ilma mõjutada, Moskva ja Peterburi linnapead on üritanud paraadide ajal ilma ilusana hoida, aga ei õnnestu sageli," ütles Kamenik.