Piret Puppart ERKI moeshowst: põhifookuses on tekstiilid

Moeshow lava kulgeb tänavu mööda kunstiakadeemia koridore ja ruume. Laval saab näha 17 kollektsiooni kolmest erinevast riigist, millest parima selgitab välja nimekas rahvusvaheline žürii, vahendas "Aktuaalne kaamera".

32. ERKI moeshowl näeb põnevaid tehnikaid ja materjale, nii on näiteks Kristiina Jeromansi looming tehtud innovaatilises 3D printimise tehnikas.

"Tegelikult on Eesti teemaga hästi palju tegeletud. Huvitaval kombel saab muusikas kuulda mingit teist skenet. Hästi lahe. Vahelduseks tehnobiidile, mida ERKI-ga seostatakse palju. Hinge-õhku on palju helikeeles ka. Ja tekstuurid on need, mis juba tegelikult mõnda aega, mitmendat hooaega, on põhifookuses, seekord ka meesterõivastes päris julgelt ja päris ambitsioonikalt," kirjeldas EKA moeosakonna juhataja Piret Puppart, mida ERKI-l tänavu näha ja kuulda saab.