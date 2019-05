Anu Välba: minu elus ei ole ainult televisioon

"Minu elus ei ole ainult televisioon. See ei ole minu elu keskpunkt," ütles Välba Vikerraadios "Owe Peterselli shows", et televisioon teeb teda õnnelikuks, kuid mitte ainult televisioon.

Välba, kes on teleekraanil vaatajaid rõõmustanud juba üle 20 aasta, ütles, et saatejuht ei tohiks ennast ekraanile unustada ja liiga kauaks televisiooni jääda. "Ühel hetkel on seda liiga palju. Sa pead selle hetke ära tajuma, et nüüd tuleb ära minna. Ma ei kavatse eluajaks ekraanile jääda. Ühel hetkel sul ei ole midagi uut öelda, sa hakkad ennast kordama. Ja siis võiks ära minna," ütles Välba ja lisas, et mõtleb juba praegu, mida oma tuleviku tarbeks õppima peaks.

"Head vaatajad ja kuulajad, ma ei kavatse ennast unustada

eetrisse ja tunda ennast väga mugavalt," lubas Välba oma publikule, kuid lisas, et tema ennast veel eetris liiga mugavalt ei tunne. "Ma ikka enne

igat salvestust olen närvis," tunnistas Välba, et oma tööd veel rutiinseks ei pea.

Välba on kogu oma elu tahtnud televisioonis töötada ja nimetab õpinguid hotellinduse alal eksirännakuks. "See kirg on minu sees olnud, näitlejaks saamise julgust mul ei olnud, tele tundus mulle võimalikum idee," rääkis Välba, kuidas ta televisiooni jõudis.

Telekarjääri alguses tegi Välba julgustükke, et pakkuda vaatajatele midagi teistsugust. Näiteks 1990ndatel juhtis ta saadet palja ülakehaga. "See oli äge aeg. Mu režissöör oli Rene Vilbre, eks me tahtsime möllata seal ja teha midagi teistsugust," meenutas Välba nüüd. "Kui sa lähed eetrisse ja võtad endale õiguse inimeste tähelepanu paluda, võiks seal midagi olla, mis on äge," ütles Välba, et saatejuht ei peaks ennast eetris niisama nautima.

Välba tõdes, et ei mäleta, kuidas idee tekkis ja tegelikult see ei ole mitte mingi probleem. "Kui sa praegu ka seda vaatad, seal ei ole midagi aru saada," ütles Välba, et operaatorid stuudios ei saanud lõpuni alastusest aru.

"Hommiku TV" 1997

Pikka aega juhtis Välba saateid koos Marko Reikopiga ja kuigi ta ei igatse enam igal õhtul "Ringvaate" stuudios olemist, imetleb ta Markot kolleegina ja küsib temalt siiamaani nõu. "Marko on, ma arvan, et Eesti telemaastiku säravaim täht," lausus ta.

Välba põhjendas "Ringvaatest" lahkumist elukorralduse muutusega. 2013. aastal sündis naisele poeg Karl. "Ma tegelikult imetlen Gretet, kuidas oma elukorraldus sättida, et igal õhtul seitsmest kaheksani ja tegelikult sa ei ole seitsmest kaheksani, sa jõuad koju üheksast, et sa suudad oma elu niimoodi organiseerida. See käib üle minu võimete," rääkis Välba kolleeg Grete Lõbust.

Koostöö Reikopiga pole tegelikult täielikult lõppenud, sest Välba töötab toimetajana tema kõrval Eurovisioonil. "Mul natuke suurem kirg Eurovisiooni vastu on hakanud üle minema, aga ma teen seda Marko pärast ja selle seltskonna pärast, kellega koos me seal oleme," tõdes Välba, et infomaht, mis Eurovisiooniks üle tuleb vaadata, on meeletult suur.

Eraelu jagada ei taha

Anu Välba näeb ennast kui vahendajat, mistõttu ei meeldi talle oma eraelust väga rääkida. "Ma saan tegelikult väga hästi aru, kui ebamugav asi on intervjuude andmine. Ja tegelikult ma olen ka sellest aru saanud oma intervjuusid tehes, et ma vahel, mõned aastad tagasi, armastasin küsida hästi suuri küsimusi. Siis ma hakkasin iseendaga seda mängu mängima, et kui ma ise proovin nendele

küsimustele vastata, mis ma külalistele välja mõtlen, siis ma jään hätta," ütles Välba, et loobus pärast seda tõdemust küsimustest, nagu mis on elu mõte või mis on õnn.

Välba ise hea meelega intervjuusid ei anna. "Arvavad need, kellel on, mida arvata. Minu töö on intervjueerida inimesi, ma ise ei muutu mingiks lisaväärtuseks seal vahel, arvan mina," põhjendas Välba, miks ta enda isikut eksponeerida ei taha.

Välba lisas, et mingeid memuaare ta sahtlisse ei kirjuta ning raamatut tema elust ei sünni. "Ma arvan, et kõik see, mis puudutab minu eraelu ja isiklikku elu, ma tõesti hoian selle endale," ütles Välba, et raamat tema elust oleks ilmselt kaheleheline.

Välba avaldas intervjuus ainult seda, et teda teeb rõõmsaks muusika, näiteks Aretha Franklini laul "I Say a Little Prayer" ja U2 pala "With or Without You", sest need räägivad suurest armastusest teiste inimeste vastu. "On rõõm, et meid armastatakse ja kui on meil, keda armastada. Minul on," tõdes ta.

Välbat seostatakse eelkõige tema tööga ning paljud peavad naist tõeliseks tööloomaks. "Jah, sest mul ei ole kuhugi kullakange kogutud," naeris Välba, et kuigi ta tegeleb investeerimisega, on tal kahtlaselt vähe raha sellega kogutud. "Ma pean kolleeg Reikopilt nõu küsima," ütles Välba ja lisas, et peab tööd tegema selleks, et elada.

Välba ise armastab tsiteerida Marko Reikopit: "Sa võid rahvusringhäälingus töötades küll töötada, aga raha peab sul endal olema. Seal on teatav tõde," arutles Välba.

Jutud, nagu ta elaks telemajas, lükkab Välba aga ümber ning varajastel hommikutundidel, mis ta oma töölaua taga veedab, on põhjus. "Minu kallis-armas pojakene Karl on lasteaiamees ja saabub koju varasel õhtupoolikul. Ja ma ei tegele siis absoluutselt enam tööga," ütles Välba.

Sel pühapäeval on ETV eetris "Hommik Anuga" hooaja viimane saade, aga läbi suve saab nädalavahetustel näha Anu saate kordust. "Jube toredaid külalisi on käinud. Mul on olnud õnn, et minu saatesse on tulnud väga kihvte inimesi," oli Välba rõõmus.

Ta lisas, et on palju asju, mis jäid möödunud hooajal teostamata, aga loodab need teemad saatesse tuua uuel hooajal.