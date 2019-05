HBO juht "Troonide mängu" fännide pettumusest: nii suure sarja puhul ei saagi kõik rahul olla

"Oli etteaimatav, et nii võimsa sarja juures pole võimalik kõiki fänne rõõmustada," oli Bloysi sõnum fännidele, vahendas Independent.

Sarja viimase, kaheksanda hooaja lõpuepisood esilinastus eelmisel pühapäeval ja kuigi see purustas kõik varasemad vaatajarekordid, pidid paljud fännid väljendama oma pettumust sarja lõpplahenduste osas. Üle miljoni inimese allkirjastas petitsiooni, kus nõutakse "Game of Thrones'i" viimase hooaja ümberkirjutamist.

Casey Bloys ütles Varietyle, et alati on kurb, kui seriaal lõppeb. "Aga see on osa televisioonist, elu läheb edasi. Muidugi oleme me selle sarja üle väga uhked," lausus ta. Tema sõnul tegid sarja loojad David Benioff ja DB Weiss suurepärast tööd.

Bloys lisas, et sarja lõpus olid osad fännid rõõmsad ja teised pettunud. "See on see, mida võib oodata. Minu arust maandas sarja meeskond tohutu lennuki ja tegid seda sõimsalt," ütles ta. "Iialgi ei saa kõiki õnnelikuks teha ja see ei tohiks olla ka eesmärk," lisas ta.

HBO kinnitusel ei ole fännide pettumust näha ka vaatajanumbrites, mis kasvas viimasel hooajal iga episoodiga. Viimast hooaega on keskmiselt näinud 44,2 miljonit inimest.

"Troonide mäng" on üks aegade kalleimaid, aga ka menukamaid teleseriaale. Selle osad on filmitud näiteks Põhja-Iirimaal, Hispaanis, Horvaatias ja Islandil, mistõttu maksis sarja tootmine miljoneid dollareid ühe osa kohta. Sari on võitnud rohkelt auhindu, nende hulgas 47 Emmyt.