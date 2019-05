Birgit: kodus olen ma tavaline ema krunni ja dressidega

Kuigi inimesed on lauljatar Birgit Sarrapit harjunud nägema alati särava ja sätituna, siis naine tõdes, et koduses õhkkonnas on ta tavaline ema.

"Kodus ma olen ikkagi ema - krunn peas, dressid seljas - nagu ikka kõik emad," ütles Birgit ETV saates "Terevisioon".

Ka Birgiti peres on hommikuti pudrukeetmise traditsioon, nagu paljudes peredes, kuigi tavaliselt keedab hommikuputru pereisa Indrek Sarrap. "Mina lähen kergemat teed pidi, kas väike müsli, võileib või midagi sellist," tõdes Birgit.

Täna hommikul oli Birgit juba varakult särav, sest esitles "Terevisiooni" eetris oma muusikat. Kuigi viimasel ajal on Birgitit saanud näha rohkem ansambli Swingers tegemiste juures, siis kuu aega tagasi ilmus Birgiti uus muusikavideo "Silmapiir", mis on pärit tema viimaselt albumilt "V". "Birgit ei ole kuskile kadunud, aga peab tõesti ütlema, et praegu läheb suurem energia Swingersile," tõdes Birgit, et näiteks juuli lõpus ootab teda koos Swingersiga suvetuur.

Oma sooloprojektiga esineb lauljatar järgmisel reedel kodukohas Kohilas Kapa festivalil ja esmaspäeval esitab Käsmus vanu "Horoskoobi" laule. "Minu jaoks nüüd on jõudnud see suvi hinge ja esmaspäevast hakkab suvetrall pihta," kinnitas Birgit, et lauljatele on suvi üks kiiremaid aegu.

Samas ütles Birgit, et püüab suvel leida aega ka puhkamiseks. "Mulle meeldib, et kui Eestis on ilus suvi, tuleb võtta mõistlikult. Ma ütleks, et on mõõdukas suvi, ma saan natuke puhata, aga ka korralikult esineda," selgitas Birgit, et talle meeldib ühendada puhkus ja töö. "Kui sõidan näiteks Võrru kontserdile, jään sinna ööseks ja võtan pere kaasa, üritan kuidagi puhata ja tööd teha koos," selgitas ta.

Birgit esitas "Terevisioonis" kaks laulu: