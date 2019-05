The Queen Of Spades salvestas uue albumi sada aastat vanas majas

Reedel ilmus Eesti rokkbändil The Queen Of Spades debüütalbum pealkirjaga "The Recent Past".

Esimeseks helinäiteks täna ilmunud albumilt oli raadiosingel "1984". "See pala on ideaalseks sissejuhatuseks meie albumile. Kirjutasin selle loo juba umbes kaheksa aastat tagasi, isegi refrääni sõnad olid olemas, kuid üleüldine temaatika puudus. Siis aga sattus mulle kätte George Orwelli raamat "1984", samastusin tol hetkel peategelasega ning kogu loo temaatika loksus paika," selgitas loo autor Oskar Malleus.

Albumi salvestamise protsess sai alguse bändiliikmete sõbra vanaisa sada aastat vanas majas Hiiumaal. Kui bänd oli Hiiumaale jõudnud ning end jooksva veeta ja ebausaldusväärse elektriühendusega majas sisse seadnud, avastati, et kõige tähtsam juhe oli linna ununenud. Seepeale sõitsid noormehed saare teise otsa, et uus juhe osta ning poemüüja otsustas halenaljaka loo peale selle neile hoopiski kinkida.

Uue muusika salvestamiseks olid pillid ja mikrofonid üles seatud niimoodi, et ärgates saaks kohe tööle hakata. Protsess oli üsna valutu kui välja arvata need korrad, mil mehed oma pille mängides elektrilööke said. Kitarri-, bassi- ja trummipartiid mängiti Hiiumaal sisse ning hiljem lisati Peeter Salmela stuudios vokaalid, klahv- ja keelpillid. Aasta hiljem oli album peaaegu valmis ning sai viimase lihvi masteri näol Nashville'is USA-s.

The Queen Of Spades'i album "The Recent Past" on kuulatav erinevatel striiming-platvormidel nagu näiteks Spotify, Deezer ja iTunes ning peagi ka vinüülplaadil. 24. mai õhtul kuuleb bändi uut ning vanemat muusikat ka Von Krahlis toimuval kontserdil.