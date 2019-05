Rasmus Rändvee avaldas soolokarjääri esimese eestikeelse singli

Eestikeelsed sõnad kirjutas Maian Kärmas. "Salvestasin loo Helsingis esiti inglise keeles, aga kui kuulasin juba peaaegu lõppversiooni, tekkis tunne, et just seda lugu sooviks esitada emakeeles," rääkis Rändvee.

"Olen viimastel aastatel sooloartistina olnud pideval otsingul ja lubanud endale seda vabadust - kirjutanud erinevate inimestega, väga erinevas žanris muusikat. Kui lamp lõi põlema, et nüüd on vaja eestikeelset teksti, siis Maiani nimi oli mul kohe seal listis kõige ees. Õnneks ta ütles ka jah. Tema kirjutatud tekstid on sümpaatsed, ilusad ja puudutavad mind," täpsustas Rasmus.

Rasmus Ränadvee on juba viimased paar aastat olnud plaadifirma Made in Baltics hoole all, kelle artistid on viimase kaheksa aasta jooksul võitnud 15 Eesti muusikaauhinda. "Usume Rasmusesse ning tema talenti. Tahame luua võimalused, et Rasmus jõuaks oma loominguga inimeste südamesse. Ta on oma kirgliku esinemisega mitmeid kordi tõestanud, et läheb inimestele korda ja kuulub Eesti tipptegijate sekka. Oleme uue looga väga rahul, see toob esile Rasmuse suurepärase tämbri ning loodame, et ka Rasmuse austajatele see meeldib," kommenteeris Made In Balticsi asutaja ja juht Toomas Olljum.