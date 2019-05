Soome kunstnikud tegid Tallinna vanalinnale uue valguslahenduse

"Kui esimest korda siia tulime ja tollast valgust nägime, oli see päris kummituslik. Kohati hämar, kohati erk. Me vist teadsime, mida on vaja teha," tunnistas valgusdisainer Anuj Gala.

Valgusdisainer Jari Vuorinen tunnistas, et nad on halva valgustusega harjunud, kuigi ise seda ei tee. "Põhiline on tabada koha tunnetust. Tajuda õiget õhkkonda ja väljendada seda valgustusega, mida nüüd olemegi teinud."

"Tüüpiline on mõningate elementide ülevalgustamine. Siis pakutakse ühtlast valgustust, kaalumata kontraste ja toone. Varje ja pimedust ei tasu peljata. Need pakuvad hoopis võimalusi," lisas Vuorinen.

Uue valguslahenduse saanud Nunnavärav.

Vuorinen märkis, et nende kontseptsiooni keskmes on soov välja tuua müüride karakter. Me mõistame, et see, mida me teeme kaasaegsete tehnoloogiatega, laiendab vaid lühikest perioodi, samas kui need müürid on seisnud siin sajandeid. Tahtsime selle välja tuua. Meenutada inimestele, et need müürid pakuvad kaitset. Püüdsime välja tuua ka arme ja üksikuid fragmente. Disneylandi asemel pakkusime pigem sellist lahendust."

Tallinn saab selle projektiga seoses juurde umbes 580 valgustit. Tallinna eelarvesse jääb selle lahenduse tulemusena raha ülegi, märkis Merko Infra projektijuht Ragnar Nõmmela. "Seepärast, et uued valgustid, mida me kasutame, on LED-valgustid, mis on tegelikult väga väikese võimsusega, ja kõik valgustid, mis me välja vahetame, me vahetame väiksema võimsusega valgustite vastu, mis annab visuaalselt isegi parema tulemuse."

Vuorinen tunnistas, et mõni osa on lahendatud üsna tüüpiliselt. "Näiteks Laboratooriumi ja Müürivahe tänaval. Aga on paiku, mida tuleb esmalt avastada ja mida pole varem üldse valgustatud. Seda emotsiooni tahamegi välja tuua."