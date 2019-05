Marko Reikop pani europarlamendi kandidaadid riigikogus võistlema

Marina Kaljurand ütles, et siiamaani pole kordagi olnud juhust, kust ta oleks tulnud oma fraktsiooni ruumist riigikogu saali kihutada. "Aga muidugi ma lähen nii kiiresti kui vaja, et õigeks ajaks kohale jõuda."

"Ringvaatele" näitas Kaljurand, kuidas läheb riigikogu saali üks töiselt meelestatud riigikogu liige hommikul oma tööpostile suures saalis. "Mõõdukalt kiirelt, aga tõsiselt." Ta lisas, et saali jõudmiseks on erinevaid teid ja ka tema erakonnakaaslased kasutavad erinevaid teid. Kaljurand jõudis oma kohale 1 minuti ja 8 sekundiga. Jooksmata.

Kaljurannale jääb töö riigikogus ilmselt lühikeseks, kuna ees terendab koht europarlamendis. Ta märkis, et tema jaoks oli üllatus, et riigikogu töö käivitus pärast tänavusi parlamendivalimisi nii pikalt. "Riigikogu ei saa ju teha sisulist tööd, kuni pole moodustatud valitsus. Nii et mõned nädalad me lihtsalt käisime siin kohal, vajutasime kohaloleku-nuppu."

"Nii et mul oli natuke imelik. Selge see, et ma kasutasin seda aega, et Eestis ringi sõita ja inimestega kohtuda. Nüüd on töö hakanud minema, aga mul ei ole võrdlusmomenti varasemaga. Ikka on huvitav vaadata kolleege. Hiljuti meil Mart Helme vastas 2 tundi küsimustele, mis oli huvitav kogemus." Kaljurand kinnitas, et Eesti liigub praegu vales suunas.

Reformierakonna fraktsioonist oli võistlustules Hanno Pevkur, kes ennustas, et ta jõuab fraktsiooni ukse juurest oma kohale riigikogu saalis 30 sekundiga. "Aga lähme väärika sammuga." Pevkuri tulemus oli 27 sekundit.

Pevkur märkis, et europarlamendi valimised on täiesti teise tüübi valimised. "Kui ma püüan meenutada, siis Jürgen Ligi omal ajal võttis europarlamendi valimistel 600 häält, aga riigikogu valimistel on alati selline üle 6000 hääle mees olnud."

Isamaa fraktsioonist pani end proovile Viktoria Ladõnskaja-Kubits, kes tunnistas europarlamendi valimisi kommenteerides on pärast riigikogu valimisi on kampaania tegemine mõistagi keeruline. Ta lisas, et isegi kui lootus europarlamenti pääseda on väike, siis ta panustab sellegipoolest täiega. "Kui võtad juba midagi, siis võta tõsiselt."

Ladõnskaja-Kubits pani fraktsiooni ukse juurest riigikogu saali poole ajama kontskingades ja jooksusammul. Oma kohale jõudis ta 39 sekundiga.

Keskerakonnast asus stardijoonele Andrei Korobeinik, kes ütles Reikopile, et kui viimane temaga sammu ei pea, siis ta võib ise talle pärast öelda, mis aeg tuli. Ajaks tuli 38 sekundit. "Kindlasti rekord on Reformierakonnal, kes on siin lihtsalt järgmisel korrusel ja neil on hästi lihtne elu."

Küsimusele, kas Eesti riik liigub õiges suunas, vastas Korobeinik, et väga raske on öelda, mis on õige suund. "Siin 10 aastaga maailm täiesti muutub. Euroopa liidust kaob pool töökohtadest ja aastal 2030 on meil totaalselt teistsugune maailm." Ta lisas, et Eesti riik võiks rohkem avatud olla. "Täna on meie peamine ressurss inimene ja konkureerime teiste riikidega, et saada endale parimaid ajusid. Kahjuks oleme selles konkurentsis alla jäämas."

Viimase fraktsiooni, EKRE esindajana astus võistlustulle Jaak Madisson, kes ei karda, et ta europarlamenti saades nn liberastiks muutub. "Ma ei karda üldse. Selline sildistamine, et kes on liberast, kes on tolerast ja kes konservatiiv, selle üle on vahel tore saunalaval nalja heita, aga ma ei muutu kindlasti liberaalselt äärmuslikuks."

Madison tunnistas, et teinekord on kutsungi peale saali minek pidanud tähendama jalgadele turmtule andmist, kuid üldiselt ta enda sõnul kõnnib sama kiiresti kui mõni mees jookseb. Ajaks tuli 52 sekundit. "Kiirem kui ma arvasin."

Riigikogu avatud uste päev algab laupäeval, 25. mail kell 11.