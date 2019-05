Pelgulinna päevadel esinevad nädalavahetusel Inger ja Singer Vinger

Riho Kollist on eelkõige tuntud enduro motomehena, kes ei pelga mootorratta seljas ühtegi trikki. Nüüd aga on mees sidunud end ühe vaat et veel hullumeelsema asjana. Nimelt nägi ta mullu ühel augustiõhtul Emajõe ääres vana laevaromu seismas ja otsustas samal hetkel, et ehitab sellest Võrtsjärvele korraliku peolaeva.