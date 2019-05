"Radari" toimetaja Robert Kõrvits: veel eelmisel nädalal vaatasime uusi ruume üle

"Radari" toimetaja Rober Kõrvits arutles saate lõpetamise teemal, tõdedes, et kuigi kanali juhtide otsus on mõistetav, on Postimees Grupi suureks probleemiks välis- ja sisekommunikatsioon.

Kõrvits tõdes Raadio 2 hommikuprogrammis, et uudis "Radari" lõpetamisest jõudis toimetusse umbes tund enne seda, kui avalikkus sellest kuulis. Vihjeid, et selline otsus võiks sündida, polnud toimetusel viimase hetkeni.

"Kogu Postimees Grupp ja Eesti Meedia endise nimega on planeerinud kolida Maakri tänavalt, kus nad on eluaeg olnud, uude majja, mis asub Sossi mäel. Veel eelmisel nädalal vaatasime uusi ruume üle, arutasime, kuhu tuleb mis vahesein ja nii edasi. See tähendab, et ilmselgelt ei olnud meil mittemingisugust varasemat vihjetki selle kohta, et saade pannakse kinni. Vastupidi, oli julgustavaid sõnu muudkui," tõdes Kõrvits.

Kõrvits ütles, et kanali juhtide sõnul pole küsimus rahas. "Öeldi, et raha on, aga tuleb natuke teismoodi seda ümber sättida. Teine põhjendus oli, et kanal muutub meelelahutuslikumaks," ütles Kõrvits. Ta lisas, et samas ajab kanali juhtkond vastuolulist juttu, sest kanali peaprodutsent Kaspar Kaljas teatas pärast "Radari" kinnipanekut, et Kanal 2 eetris on uuriva ajakirjanduse jaoks koht olemas.

"Radarit" saab lõppeval hooajal näha veel neljal nädalal.

Pidev ebakindlus

Kõrvits ütles, et Postimees Grupi töötajatel on juba mõnda aega olnud ebakindlus, mis edasi saab. Probleemidest on märku andnud ka mitmete tunnustatud ajakirjanike lahkumine viimaste kuude jooksul. Aasta alguses kolisid TV3 eetrisse varem Kanal 2-s saateid juhtinud Teet Margna ja Kristjan Jõekalda, Postimees Grupi sporditoimetusest lahkus Ott Järvela ja aprillis teatas ajakirjanik Vilja Kiisler, et tema Postimehes enam ei jätka.

"Selline ebakindlus on kogu aeg asi, mis on sul justkui kuklas ja mis tekitab halva tunde. Seetõttu on juhid olnud siiamaani kogu aeg toetavad ja nii palju või vähe, kui kokkupuudet nendega on, on antud mõista, et "Radar" on hea saade, on oma vaatajanumbrites sellises positsioonis, et ta on piisava kasumlikkusega, kui äriliselt rääkida ja ta on imagoloogiliselt Postimees Grupile oluline," ütles Kõrvits, et "Radari" kinnipanekut ei osanud meeskond oodata.

Samas ütles Kõrvits, et ajakirjanikud end tuleviku osas mugavalt ei tunne. "Selle üks sümptom on see, et kui sõprade-tuttavatega vestelda, siis visatakse nalja, et millal sul kirves pea kohalt kukub. Ta ei ole hea, mugav, lahe tunne," tunnistas mees.

Kõrvits oli kriitiline ka Postimees Grupi puuduliku sise- ja väliskommunikatsiooni suhtes. "Ma ei ole vihane juhtide peale, ma saan aru, et äriline otsus, mis seal ikka, tuleb odavam sisu asemele, see on kõik arusaadav. Aga päris niimoodi asju ei aeta," ütles Kõrvits.

"Kuuuurija" ületulek oli üllatus

Ühe põhjusena "Radari" sulgemises osas näeb Kõrvits, et uuriva ajakirjanduse tegemine on väga kallis, sest mõne loo ettevalmistus kestab kuid. "See tähendab pidevat ressursikulu. Nüüd ongi, et kui rikas on erameedia omanik, kes saab sellist asja lubada. Mitte lõbu, aga sellist asja, mis on tegelikult oluline," ütles Kõrvits, kes usub, et uurival ajakirjandusel on oluline roll ka erameedias.

Kõrvits selgitas, et "Radaris" töötab seitse ajakirjanikku, kuigi lugusid on saates kõige rohkem neli, mis tähendab, et mõni reporter näitab eetris nägu kõigest korra kuus. "Seda on ilmselgelt vähe selleks, et saaks tekkida vaatajaga ühepoolne armusuhe," arutles Kõrvits, viidates, et viimasel ajal on ka "Radari" vaatajanumbrid langenud.

Kõrvitsa sõnul on vaatajanumbrite languse taga üliedukas eelmine hooaeg, kus saade püsis pidevalt vaadatavuse esikolmikus. "Ega see ei jää märkamatuks teiste telekanalike omanikele ja programmikoostajatele," ütles Kõrvits, et ETV pani saatele uuel hooajal vastu "Suud puhtaks" ja TV3 "Sotid selgeks", mis võtsid omajagu vaatajaid endale.

Kuigi on kõlanud ka mõtted, et Katrin Lusti Kanal 2 eetrisse kolinud saade "Kuuuurija" võtab "Radari" vaatajad endale, ei pea Kõrvits seda tõenäoliseks, sest saated on eetris erinevatel päevadel.

Küll aga tõdes Kõrvits, et Katrin Lusti ületulek oli "Radari" meeskonna jaoks üllatus. "See saade on teistsugune, mida ta teeb, see on selge. See on provotseerivam ja naljakas, mulle meeldib seda vaadata, seal saab alati palju nalja," rääkis Kõrvits, et tegemist on loomingulise saatega.

Samas tõdes ta, et "Kuuuurija" tegemine on kindlasti odavam "Radari" omast. "Kui on sul stuudios üks inimene, kes teeb saate ära, siis see on soodsam. Kui sul on seitse ajakirjanikku palgal pluss tehniline personal, siis see on kulukas. Seda ma ei eitagi ja need tingimused, mida on pakutud viie aasta jooksul, kõik meediatöötajad kadestaksid seda. Me oleme senimaani hästi hoitud olnud," ütles Kõrvits.