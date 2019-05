Tantsuagentuuri juubeliaasta lõpeb galakontsert

24. mail Salme kultuurikeskuses toimuv galakontsert teeb tantsulise ringkäigu minevikku, et tuua vaatajateni mitmed legendaarsed tantsunumbrid. Aastate jooksul on ETA Tantsukoolis töötanud hulgaliselt andekaid koreograafe ja tantsuõpetajaid.

Eesti tantsuagentuur pakub alates 1998. aastast tegevusi, kus tantsuharidus ja tantsukunst kohtuvad.

ETA tantsukool on tuntud süsteemse ja mitmekülgse õppesüsteemi poolest ning teisalt ka koolina, kus lisaks tantsutehnikale on oluline koht tantsuanalüüsil, loometöödel ning tantsijapraktikal. Edendanud on eeskätt balleti ja kaasaegse tantsu alast õpet ning siit on saanud tuule tiibadesse mitmed tänased tantsuõpetajad, koreograafid, lavastajad ja etendajad (Liisa Laine, Kristiina Siig, Svetlana Grigorjeva, Johhan Rosenberg, Maria Netti Nüganen, Mari Stankus, Ingmar Jõela, Karolin Poska jpt.).

"Võime uhkusega kinnitada, et igal aastal saab Tallinna balletikool väga mitmed õpilased just meie kooli balletisuuna kasvandike seast. Tantsijakoolituse lõpetajatel ei ole probleemiks sisse saada Tallinna ülikooli või TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsuõppesse, kuid viimastel aastatel on nii mõnedki meie õpilastest jätkanud õpinguid hoopis väljas pool Eestit – Hollandis ja Inglismaal," tõdes ETA Tantsukooli juhataja Lii Ainsalu.

Eesti tantsuagentuuri 20. juubel on pakkunud läbi aasta mitmeid tantsusündmusi. Kõige suurema mahulisemad neist ehk EV100 programmi kuulunud "Eesti tantsib" kampaania ja ühistantsimine koostöös ERR-i ja EV100 korraldusmeeskonnaga ning tantsukunsti ja tantsuhariduse festival Koolitants.

"Oleme oma sünnipäeva aastal teostanud oma suurima unistuse Eesti tantsuagentuuri teatrisaali näol, mis võimaldab pakkuda tantsuteatri elamusi meie oma ruumides," sõnas Eesti tantsuagentuuri üks asutajatest ja praegustest juhtidest Kristjan Kurm. "150 kohta mahutav saal ning stuudiod pakuvad kaasaegseid võimalusi nii noortele tantsijatele kui ka professionaalsetele tantsukunstnikele nii arendavateks töötubadeks, loomeprotsessiks kui ka etendustegevuseks. Samas liigume hea meelega mitmete lavastustega mööda Eestit ning pakume tantsuelamusi nii noortele kui ka kogenud tantsupublikule," lisas ta.

ETA tantsukooli galakontserdil tehakse suur kummardus kõigile koolis õpetanud ja oma loominguga panustanud tantsuprofessionaalidele ning lavastaja Marge Ehrenbuschi eestvedamisel tuuakse publiku ette tantsunumbrid, mis on läbi aastate jäänud nii õpilaste kui ka vaatajate südametesse.

26. mail kel 17.00 algaval kevadkontserdil tuleb esitusele tantsukooli värskeim ja parim looming just käesolevast õppeaastast. Tantsulavale astuvad kõik ETA tantsukooli õpilased: rühmad VHK Aiakesest, Poska lasteaiast ning kõik kursused eel-, alg- ja põhiastmest ning tantsijakoolitusest. Ühtseks tervikuks seavad tantsud TantsuRUUMi residendid Ruta Pakalne, Christin Taul ja Joanna Kalm.