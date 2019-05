Läti bänd Carnival Youth viitab laulus "Desktop" nutiajastu valupunktidele

Carnival Youth sõnul valmis lugu katse-eksitusmeetodil ja eksperimenteerides. "Viibisime salvestamise ajal Brasiilias ja tahtsime sellele loole Brasiilia vaibi lisada – rohkem värve ja ilmekust. Lüürika sai alguse naljast ja loomulikult ongi see läbi huumoriprisma, aga nagu igas naljas, on ka selles väike tõetera sees," selgitas kollektiivi laulja ja trummar Emils Kaupers värske singli sündi. "See räägib meie aja võimalustest ja katsumustest, kus veedame palju aega ekraanide taga," lisas muusik, vihjates ka värskele muusikavideole.

Carnival Youthi eesolev album "Good Luck" salvestati läinud suvel Red Bulli stuudios Brasiilias, Sao Paulos. Albumi produtseeris bändi pikaaegne sõber ja koostööpartner Gatis Zakis ja miksis Grammy-võitja Nicolas Verhnes, kes on töötanud teiste seas Animal Collective'i, Deerhunteri, The War on Drugsi ja paljude teistega. Helikandja masterdas New Yorkis asuvas Sterling Sound stuudios Greg Calbi, kes on kaasa aidanud teiste seas The Nationali, Arcade Fire'i ja MGMT-i kõlapildile. Carnival Youthi viies album "Good Luck" näeb ilmavalgust 12. augustil.

Carnival Youth sai alguse 2012. aastal nelja sõbra ühisest huvist muusika vastu. Hobikorras bändi alustanud noored sattusid kiiresti kohalike muusikasõprade ja -kriitikute huviorbiiti ning nende tähelend kestab siiani. Taskus Euroopa olulisimal muusikatööstuse festivalil Eurosonic Noordeslag pälvitud The European Border Breakers auhind, mitmed tiitlid Läti Muusikaahindadelt ning toetus mainekatelt muusikakriitikutelt ja raadiosaatejuhtidelt, on kollektiiv on tuuritanud mitmeid kordi nii Euroopas kui teisel pool lahte.