Mart Juur "Rocketmanist": seda kannab huumor

Juur tunnistas, et iga kord, kui mõne popstaari elust antakse välja raamat või film, siis tekib paratamatult küsimus, kas muusikafännil on midagi tarvis teada selle popstaari elust.

"Mina ütlen, et tegelikult ei ole vaja, sest oluline ei ole ju küsimus, mida artist ütleb oma loomingu kohta või looming ütleb artisti kohta. Popmuusika tegelikult elab nõnda – mida laul ütleb kuulajale. Kuulaja keha, hinge, südame ja muu säärasega," tõdes Juur.

"Aga siiski, nagu kõik elud, nii on ka pop- ja rokkstaaride elud huvitavad. Need on suured lood ja neid on väga hea rääkida ning need ütlevad ka inimestele tunduvalt rohkem kui jutustus pangaelust, sest mitte keegi ei tea, mis on futuurtehing või krediidirisk. Aga kõik teavad mingeid laule, mingeid artiste. Mingid mälupunktid on olemas, mille ümber see lugu ehitada," lisas ta.

Juure sõnul on John ikkagi väga suur artist, kellel on selja taga väga rikas loominguline elu. "Tema laulude pagas on muljet avaldav ja ta on loonud väga suurepärast muusikat. Ta on tõesti üks ajastuikoonidest. Oli tõesti aeg, kus 5 protsenti maailmas müüdud plaatidest olid Elton Johni plaadid."

Ta märkis, et Queeni-film oli hästi pateetiline ja väga igav. "Aga Eltoni-film on väga lõbus. Seal on küll sentimenti hästi palju ja romantikat ja fantaasiat, aga seda kannab huumor, mistõttu sul ei hakka seda filmi vaadates paha, igav ja tüütu."

Peaosatäitjast Taron Egertonist rääkides tõdes Juur, et ta ei tee rolli, vaid täidab osa. "Ta valiti sellesse ossa seepärast, et ta on hästi Eltoni sarnane. Aga ta teeb oma rolli väga hoogsalt. Laulab nagu noor lõvi ja kõik on väga priima."