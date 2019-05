Mart Sander president Kennedy Tallinna-visiidist: see, mis ta siin tegi, jääb fantaasiale

"See oleks tore fantaasia, aga tegelikult on meil Kennedy allkirjad nii Eestisse sisenemisel Ülemiste lennuväljal antud kui ka lahkumisel kaks päeva hiljem Narva piiripunktis, sest ta läks siit edasi Nõukogude Liitu. Nii et need on täiesti olemas. Aga mis jääb nende kahe allkirja vahele, see on juba fantaasiat käivitav faktipuudumine," märkis Sander.

Sander märkis, et ta ei tea, miks pole palju teada, mis Kennedy siin tegi. "Ta on seda ka hiljem maininud täiesti konkreetselt, et aastal 1960, kui väliseestlased lobisid tema presidendiks valimise poolt ja juhtus selline intsident, et üks eesti meremees putkas ära Nõukogude laevalt, mis peatus New Yorgis, siis Kennedy kirjutas väga ilusa telegrammi Eesti komiteele, kus ta ütles, et olles Eestis käinud, mäletan ja tean seda rahvast kui vabaduseihalist rahvast ja teen omalt poolt kõik, et eesti rahvas saaks taaskord kõndida vabade rahvaste seas."

Ta rääkis, et ilmselt, kui 1962. aastal selle Kuuba kriisi ajal sai Nõukogude Liit dikteerida Ameerikale igasuguseid asju, siis üks nõudmisest oli ka see, et Ameerika tunnistaks lõpuks Balti riikide annekteerimist Nõukogude liitu. "Võib-olla on seal, et Kennedy keeldus sellest ja et Ameerika toetus Eestile säilis terve 50 okupatsiooniaasta, tegu mõne Eesti kaunitariga, kes oli temal mälus ja aitas seda Eestit isiklikumalt tunnetada," rääkis Sander.