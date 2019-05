Umami restorani maja säilitamiseks võimalust pole

Jaanuaris teatas pealinna populaarne söögikoht Umami, et on sunnitud linnale ruumi andmiseks uksed sulgema.

Tallinna linn on otsinud võimalust Kadaka tee 141 asuva 1930. aastatest pärit villa säilitamiseks, kuid aastaid tagasi kehtestatud detailplaneeringut enam peatada pole võimalik.

"Praeguses seisus hea lahendus puudub," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart pressikonverentsil. Linnapea osutas, et kunagine suvitusvilla on kena ehitis, ent muinsuskaitseamet ei ole seda pidanud kaitse alla võtmise vääriliseks ei 11 aastat tagasi kui detailplaneering tehti ega ka mitte nüüd.

Kõlvart mainis veel, et linn on uurinud ka seda, kas saaks maja viia mõnda teise kohta. Paraku ütlevad eksperdid, et sel juhul tuleks suur osa maja seinalaudu välja vahetada, sest need ei ela lahtivõtmist ja kokkupanekut üle. Sel juhul tekiks aga koopiamaja, millel muinsuskaitselist väärtust poleks.

Detailplaneering kehtestati alale 2008. aastal, mil ühtegi vastuväidet esile ei kerkinud. Vahepeal ei toimunud ka ehitustegevust, kuid nüüd on omanik tegutsema asunud. Linnapea ütles, et juriidiliselt oleks muinsuskaitse alla võtmine ja ehitamise keelamine väga keerukas, sest kahjustaks eraomaniku huve.

Kadaka tee 141 hoonest säilitatakse siiski osa detaile vastavalt ekspertide nõuannetele. "Paraku on see antud oludes parim, mis me teha saame," ütles Kõlvart.

Umami kolis villast Tallinna kesklinna märksa lähemale ning võõrustab suvekuudel kliente hoopis kalasadama lähistel.