Eurovisioonil viimaseks jäänud britid süüdistavad ebaedus Brexitit

Riik maandus laupäeval kõige viimasele kohale hoolimata talendisaate võitja Michaeli Rice'i pingutustest, kirjutab BBC.

Rice ise rääkis ajalehele The Sun, et tänavu poleks päästnud ka see, kui Suurbritanniat oleks esindanud Gary Barlow või Elton John - nad oleks ikkka viimaseks jäänud.

Ühendkuningriik pole tegelikult juba kümme aastat jõudnud Eurovisiooni esikümnesse ning viimasest võistluse võidust on möödas juba enam kui 20 aastat.

BBC on välja toonud mõned mõeldavad põhjusel, miks riigil lauluvõistlusel enam sugugi hästi ei lähe.

1. Brexit. Euroopa võib soovida liidust lahkuvale Suurbritanniale kohta kätte näidata. Samas läks neil kehvasti juba enne EL-i referendumit. Keskmine tabelikoht nii enne kui ka pärast Brexiti sündmusi on püsinud 22 juures.

Telekriitik Kevin O'Sullivan on suisa väitnud, et ebaedu põhjuseks sissetung Iraaki ja Afganistani. "Eurovisiooni lauluvõistlusel osalejate jaoks oleme me lähim asi Ameerikale ja nad vihkavad meid."

2. Valimisprotsess. Kohe pärast laupäevast võistlust hakkasid kõlama hüüded BBC suunas, et aeg on muuta mängureegleid. "Kui tahame riigina võita, siis peame ka rohkem panustama, rääkis Grammy-võitjast muusikaprodutsent Steve Levine BBC hommikusaates.

Holland võitis tänavu Eurovisiooni pärast 44 aasta pikkust pausi ning võistluse eksperdi Paul Jordani sõnul tingis selle plaadifirmade kaasamine.

3. Talent. Fännide hinnangul ei soovi Briti laulukirjutajad ja -esitajad oma parimaid lugusid tuua, kuna ei taha enda seostamist Eurovisiooniga. Ometi pole see alati nii olnud, näiteks Sandie Shaw ja Cliff Richards oli staarid juba siis, kui 1960ndatel võistlusest osa võtsid.

Steve Levine'i sõnul tuleb lugusid tellida professionaalidelt ning võtta nende A-kategooria loomingut.

4. Laul. Ühendkuningriiki esindanud Rice'i laulu autor oli John Lundvik, kes ise võistles hoopis Rootsi eest. Londonis sündinud Lundvik kirjutas kaks lugu, kuid tema esindajad ja plaadifirma otsustasid valida "Too Late For Love", mis tõi talle kuuenda koha. Rice sai endale teie loo.

5. Poolfinaalid. Olles üks n-ö suurest viisikust, ei pea Suurbritannia poolfinaalide pärast muretsema ja võib minna otse finaali. Alati ei pruugi see aga hea olla, kuna viisiku liikmetest on Itaalia ainus, kes on püsivalt suhteliselt häid tulemusi teinud.

Suure viisiku keskmised tulemused viimase kaheksa aasta jooksul:

Itaalia - 8. koht

Prantsusmaa - 17. koht

Saksamaa - 18. koht

Hispaania - 20. koht

Ühendkuningriik - 21. koht

Üheks võimalikuks murekohaks võib olla asjaolu, et fännidel pole nii palju võimalust looga tuttavaks saada.