Vaata Tanel Padari esinemist "Terevisioonis"

Edward von Lõngus soetas Hiina e-kaubamajast iseenda töö "Kannahabe ja nõiakütt", signeeris selle ja müüs oksjonil 2550 euro eest, samas kui originaali eest pakuti vaid 920 eurot. Haus galerii juht Piia Ausman selgitas "Ringvaates", et kuigi autor võiks ses osas pöörduda autorikaitsesse, tekib siinkohal küsimus, kas enam on üldse tegemist võltsinguga, kui Lõngus on selle justkui heaks kiitnud.