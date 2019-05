Lauri Pihlap Elton Johni eluloofilmist "Rocketman": äratundmisrõõm oli

"Elton Johni eluloofilm on tegelikult ikkagi muusikal," rääkis laulja Lauri Pihlap "Vikerhommikus" ning selgitas, et see on peamine erinevus hiljaaegu populaarsust võitnud Queeni tegemistest pajatava filmiga.

"Ma ei osanud ausalt öeldes midagi väga oodata, aga mulle väga meeldis," kinnitas Pihlap.

Filmis on kasutatud ka fantaasiat ja fiktsiooni. "Filmi sisu on lapsepõlvest kuni kuskil 1980ndate alguseni," selgitas Pihlap ning rõhutas, et palju on siiski rõhku pandud fantaasiale.

"Vanakooli laulukirjutajate iidol on ta kindlasti. Need, kes loovad oma muusikat justnimelt istudes klaveri taha," sõnas laulja ning ütles, et hindab väga professionaalse klaverimängija loomingut. "Seal oli paar sellist emotsionaalset momenti tema loomeprotsessist, kui ta istub klaveri taha ja sünnivad lood, näiteks "Your Song". Ma ei tea, kas see päriselus nii kaunilt ja dramaatiliselt juhtus, aga seda oli ilus vaadata ja ütleme nii, et äratundmisrõõm oli."

"Rocketman" räägib inimliku loo Elton Johni läbimurdeaastatest ja sellest, kuidas tagasihoidlik klaverigeenius Reginald Dwight transformeerub rahvusvaheliseks superstaariks koos kõigi selle teekonna valude ja rõõmudega. Filmi peaosas astub üles Taron Egarton ("Kingsman", "Eddie The Eagle"), teistes osades teevad kaasa Jamie Bell ("Billy Elliot", "Nümfomaan"), Richard Madden ("Troonide mäng"), Bryce Dallas Howard ("Jurassic World", "Black Mirror").