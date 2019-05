"Roaldi nädal" lõpetab, tehes ruumi uuele saatele

""Roaldi nädal" tõmbab selle kevadega oma tegevusele joone alla, aga meie koostöö Kanal 2-ga jätkub ka sügisel," selgitas Roald Johannson ERR-ile.

"See tähendab, et tõstame oma saate fookuse karmidelt sotsiaalsetelt teemadelt pigem globaalsetele eestlastele ehk ma hakkan portreteerima meie kaasmaalasi, kes on ühel hetkel otsustanud kodumaa mulla jalgeilt pühkida ja läinud unistuste sinilindu püüdma kodust kaugele," lisas ta.

Johannsoni sõnul on "Roaldi nädal" end inimest ajusoppidesse sisse söönud selgelt raskemate sotsiaalsete teemadega. Seetõttu saab uus saade ka teise pealkirja, mis on endiselt autorist lähtuv.