Vanalinna päevad tähistavad seekord Tallinna 800. aastapäeva

Tallinna kirjalikust esmamainimisest Henriku Liivimaa kroonikas möödub 800 aastat ning seetõttu kannab tänavune festival pealkirja "Tallinn 800 – linna sünd".

Neli päeva vältavas festivaliprogrammis on oma koht nii ajalool kui ka nüüdiskultuuril, muusikal, sõna- ja kujutaval kunstil.

"Juba avaõhtu 30. mail Raekoja platsil elustab 800 aasta taguse Dannebrogi legendi, aga samas loob meeleolu ka üks meie praeguse aja tippansambleid Ewert and Two Dragons. Vanalinna päevade lõpuetendus toimub aga sootuks üllatavas paigas – Snelli tiigil. Kavas on huvitavaid arutelusid Vanalinna Avatud Akadeemias ja põnevaid tutvumiskäike, kus minevik on ikka kõrvu tänasega. Kogu 38. korda toimuva festivali kava on vaheldusrikas ja erinevaid huvisid arvestav," lubas vanalinna päevade peakorraldaja Anne Velt.

Vanalinna päevad leiavad aset 30. maist 2. juunini.