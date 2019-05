Grete Lõbul sai peenrapidamisest villand

Suurimad õnnestujad olid kolme ja poole nädala järel salat ja peet, ühe peedi pidi Lõbu kahjuks minema viskama. Nädal aega hiljem loobus Lõbu oma peenrast täielikult. "Mul ka see entusiasm rauges ja ega ma väga õnnetu ei olnud, et kõik kastmata jäid ja ära surid," ütles Grete, et kõik taimed leidsid lõpuks tee prügikasti.

Lõbu sõnul ei kavatse ta enam vanadest köögiviljadest peenart kasvatada, kuid ei keela seda teistel teha. "Mõni ajab niidi otsa nööpe ka hommikust õhtuni ja kui see pakub talle rõõmu, miks ta ei võiks hiina kapsast vees leotada ja sealt lehti saada," ütles Lõbu.